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40 минут назад

«Ъ»: в состав ВТБ могут войти «Открытие» и РНКБ

BFM.RUиещё 1

Три государственных банка могут объединиться. О возможном вхождении в состав ВТБ банка «Открытие» и РНКБ (Российского национального коммерческого банка), пишет «Коммерсантъ».

В состав ВТБ могут войти «Открытие» и РНКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратился глава ВТБ Андрей Костин. Президент Владимир Путин уже одобрил идею. Объединение позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг. Кроме того, это «приведет крупного федерального игрока в Крым», рассказал один из источников газеты.

Издание пишет, что в ЦБ идея также получила поддержку.

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