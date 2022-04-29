В состав ВТБ могут войти «Открытие» и РНКБ

Три государственных банка могут объединиться. О возможном вхождении в состав ВТБ банка «Открытие» и РНКБ (Российского национального коммерческого банка), пишет «Коммерсантъ» .

С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратился глава ВТБ Андрей Костин. Президент Владимир Путин уже одобрил идею. Объединение позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг. Кроме того, это «приведет крупного федерального игрока в Крым», рассказал один из источников газеты.