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1 час назад

Маск избавился от крупного пакета акций Tesla

Секрет Фирмы

Американский миллиардер Илон Маск продал 4,4 млн акций основанной им компании по производству электромобилей Tesla на $4 млрд. Об этом сообщил телеканал CNBC. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, бизнесмен избавился от ценных бумаг 26 и 27 апреля 2022 года. На следующий день он написал в Twitter, что больше не собирается продавать акции Tesla.

Маск избавился от крупного пакета акций Tesla
Фото: EPAEPA

Маску принадлежит 21% Tesla. Это большая часть его состояния. В первый день продажи акций, 26 апреля, ценные бумаги автопроизводителя подешевели на 12%. Это максимальное суточное падение за два года. На следующий день они поднялись на 1 п. п. Несмотря на все биржевые колебания, Маск остался богатейшим человеком в мире.

Акции Tesla резко подешевели после того, как было объявлено, что Маск покупает социальную сеть Twitter. Сделка обошлась ему в $44 млрд. Она должна завершиться до конца 2022 года. При этом, если Маск её сорвёт, ему придётся заплатить комиссию в $1 млрд.

Миллиардер ранее говорил, что заинтересован в покупке платформы. По словам Маска, он хочет сделать Twitter лучше, чем когда-либо, добавить новые функции и повысить доверие к соцсети, открыв алгоритмы.

Компании,Илон Маск,
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