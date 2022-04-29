«Боржоми» приостанавливает производство в Грузии

«Боржоми» временно приостанавливает работу в Грузии из-за финансовых трудностей, вызванных украинским кризисом. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет ТАСС.

Ранее в эстонских магазинах начали убирать с полок грузинскую минеральную воду «Боржоми». В торговых сетях пояснили, что производство популярной в Эстонии воды принадлежит российской компании «Альфа-Групп», попавшей под санкции ЕС в связи с событиями на Украине.

Западные страны начали вводить масштабные санкции против России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. При этом Грузия санкции не поддержала.

В IDS Borjomi Georgia отметили, что в начала военных действий на Украине оказались в сложном положении.

«К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами», - отмечается в заявлении пресс-службы.