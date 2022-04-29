Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

«Боржоми» приостановила работу из-за ситуации на Украине

Алиса Селезнёва

«Боржоми» временно приостанавливает работу в Грузии из-за финансовых трудностей, вызванных украинским кризисом. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет ТАСС.

«Боржоми» приостанавливает производство в Грузии
Фото: flickr.comflickr.com

Ранее в эстонских магазинах начали убирать с полок грузинскую минеральную воду «Боржоми». В торговых сетях пояснили, что производство популярной в Эстонии воды принадлежит российской компании «Альфа-Групп», попавшей под санкции ЕС в связи с событиями на Украине.

Западные страны начали вводить масштабные санкции против России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. При этом Грузия санкции не поддержала.

В России началось импортозамещение на рынке одежды

В IDS Borjomi Georgia отметили, что в начала военных действий на Украине оказались в сложном положении.

«К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами», - отмечается в заявлении пресс-службы.

В связи с этим IDS Borjomi Georgia объявила о решении с 29 апреля «временно приостановить процесс производства на обоих заводах».

Компании,Владимир Путин,Альфа-Групп,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители