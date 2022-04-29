Польша потребовала сети российской компании под свое управление

Польша обязала «дочку» российского «Новатэка» Novatek Green Energy передать принадлежащую ей газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, пишет РИА Новости.

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Накануне несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, которые власти страны ввели в отношении Novatek Green Energy. Власти Польши объявили, что для восстановления газоснабжения намерены взять под свой контроль принадлежащую российской компании инфраструктуру.

«Сегодня премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания «Новатэк»», - заявил Мюллер.