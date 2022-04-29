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26 минут назад

Польша потребовала от дочки «Новатэка» отдать газовую инфраструктуру

Алиса Селезнёва

Польша обязала «дочку» российского «Новатэка» Novatek Green Energy передать принадлежащую ей газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, пишет РИА Новости.

Польша потребовала сети российской компании под свое управление
Фото: ТАССТАСС

Накануне несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, которые власти страны ввели в отношении Novatek Green Energy. Власти Польши объявили, что для восстановления газоснабжения намерены взять под свой контроль принадлежащую российской компании инфраструктуру.

«Сегодня премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания «Новатэк»», - заявил Мюллер.

Он также отметил, что по распоряжению премьер-министра Польши Novatek Green Energy обязана передать свои сети польским госкомпаниям. Это распоряжение также сделано на основании закона о кризисном управлении.

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