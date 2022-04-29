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1 час назад

Оператор гостиниц Holiday Inn решил уйти из России

Алиса Селезнёва

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат бренды Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza, намерен уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Оператор гостиниц Holiday Inn решил уйти из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из собственников объекта Holiday Inn и источники издания из числа консультантов отметили, что IHG ведет переговоры о расторжении договоров на управление и обсуждает «изменение операционной деятельности».

Опрошенные изданием эксперты напомнили, что InterContinental Hotel Group является третьим по номерному фонду, находящемуся в управлении в России, и констатировали, что уход оператора серьезно скажется на рынке гостиничных услуг, а также приведет к потере $124 млн ежегодного дохода.

При этом, чтобы избежать штрафов, в IHG намерены договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон. Ранее крупные западные гостиничные операторы покидали только единичные объекты, принадлежащие бизнесменам и компаниям из западных санкционных списков. В частности, Hyatt в одностороннем порядке расторгла договор со структурами ВТБ, владеющими московской гостиницей Hyatt Regency Petrovsky Park, отмечается в статье.

После начала Россией 24 февраля специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины» западные страны ввели жесткие антироссийские санкции. Так, были заблокированы активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

При этом многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них заморозили работу и в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

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