В H&M ответили на слухи о возвращении в Россию в середине мая

В H&M заявили, что сроки возобновления работы российских магазинов сети пока неизвестны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Ранее портал PRIMPRESS сообщил со ссылкой на неназванные источники, что магазины H&M откроются в середине мая.

«H&M откроют в середине мая, информация точная. Но пока будут продавать старые коллекции», - цитировал портал своего собеседника.

В самой компании это опровергли.

«Магазины H&M Group в России остаются временно закрытыми с 3 марта 2022 года», - подчеркнули в H&M.

Ранее в испанской сети магазинов одежды Inditex (бренды Zara, Bershka и другие) заявили, что рассчитывают возобновить работу в России «как только это будет возможным и позволят условия».