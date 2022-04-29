ВТБ объявил о снижении ставки по ипотеке

Банк ВТБ заявил о снижении ставки по ипотеке на три процентных пункта, до 13,9%. Об этом со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации пишет ТАСС.

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Новые условия по ипотечным программам ВТБ начнут действовать с 30 апреля.

«ВТБ улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п. п. Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 13,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка», - подчеркнули в пресс-службе банка.

28 февраля на фоне российской спецоперации на Украине и введения западных санкций совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Вслед за ключевой ставкой повысились и проценты по банковским кредитам, в том числе и жилищным. Сегодня регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 14 % годовых.