ЦБ поддержал решение о консолидации трех крупных банков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала разумным решение объединить ВТБ, «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что конфигурация сделки пока не определена. Условия находятся в процессе обсуждения.
«Коммерсант» ранее рассказал, что объединить три банка в группу предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Сообщалось, что предложение уже поступило в правительство, решение поддержали президент РФ Владимир Путин и ЦБ.
«Коммерсант» отмечал, что у банков много общего. Глава «Открытия», Михаил Задорнов, раньше руководил ВТБ24, а РНКБ был «дочкой» Банка Москвы, входившего в группу ВТБ.
Опрошенные газетой эксперты заявили, что объединение позволит банкам сэкономить на отделениях и расходах на сотрудников. Также благодаря объединению в Крым придет крупный федеральный игрок (РНКБ работает в Крыму).