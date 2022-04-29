ЦБ поддержал решение о консолидации трех крупных банков

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Она подчеркнула, что конфигурация сделки пока не определена. Условия находятся в процессе обсуждения.

«Коммерсант» ранее рассказал, что объединить три банка в группу предложил глава ВТБ Андрей Костин.

Сообщалось, что предложение уже поступило в правительство, решение поддержали президент РФ Владимир Путин и ЦБ.

«Коммерсант» отмечал, что у банков много общего. Глава «Открытия», Михаил Задорнов, раньше руководил ВТБ24, а РНКБ был «дочкой» Банка Москвы, входившего в группу ВТБ.