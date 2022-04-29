В Италии разъяснили позицию по оплате российского газа

Итальянская энергетическая корпорация Eni опровергла сообщения о намерении открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях, сообщает РБК.

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«Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях», - сказал финансовый директор корпорации Франческо Гаттеи.

О планах Eni открыть рублевый счет, чтобы соответствовать требованиям России об оплате платежей за газ, ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство написало, что Eni обращается к правительствам Италии и Евросоюза для дополнительных пояснений о возможности и условиях использования таких счетов для оплаты российского газа.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что австрийская компания OMV и германский концерн Uniper могут открыть рублевые счета в швейцарском отделении Газпромбанка. Позже Bloomberg написал, что сообщения о намерениях OMV «определенно неверны».