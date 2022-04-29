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1 час назад

В Италии разъяснили позицию по оплате российского газа

Вероника Полынина

Итальянская энергетическая корпорация Eni опровергла сообщения о намерении открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях, сообщает РБК.

В Италии разъяснили позицию по оплате российского газа
Фото: ReutersReuters

«Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях», - сказал финансовый директор корпорации Франческо Гаттеи.

О планах Eni открыть рублевый счет, чтобы соответствовать требованиям России об оплате платежей за газ, ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство написало, что Eni обращается к правительствам Италии и Евросоюза для дополнительных пояснений о возможности и условиях использования таких счетов для оплаты российского газа.

Чехия отказалась платить за газ в рублях

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что австрийская компания OMV и германский концерн Uniper могут открыть рублевые счета в швейцарском отделении Газпромбанка. Позже Bloomberg написал, что сообщения о намерениях OMV «определенно неверны».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Компании,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
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