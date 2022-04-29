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55 минут назад

Россияне лишатся мармеладных мишек Haribo

Вероника Полынина

Немецкий производитель мармеладных мишек Haribo остановит поставки продукции в Россию. Об этом компания сообщила своим контрагентам, выяснила «Фонтанка».

Россияне лишатся мармеладных мишек Haribo
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В письме за подписью директора Вальтера Николауса говорится, что решение принято глобальным руководством Haribo и будет действовать «до особого распоряжения». При этом Николаус подчеркнул, что деятельность Haribo в России сохраняется.

Как объяснили в компании, конфликт на Украине повлек за собой «существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов».

«На фоне сложившейся ситуации Haribo, как семейное предприятие, должно защищать коммерческие интересы организации и, следовательно, должно на некоторое время приостановить свою деятельность и определить путь, по которому бизнес в России пойдет дальше», - говорится в письме.

В Haribo призвали контрагентов не расторгать договоры поставок, предоставить отсрочку и не штрафовать за нарушения обязательств по поставкам.

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