IКЕА сделала новое заявление о работе в России

В компании заверили, что они не собираются покидать Россию.

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Магазины IKEA продлили временное закрытие магазинов. Об этом говорится в группе «ИКЕА Профсоюз Тихвин».

Данная мера введена из-за проблем с логистикой. При этом рабочие места сохранят, а заработную плату будут выплачивать согласно трудовому договору.

В связи с невозможностью в ближайшее время наладить бесперебойные поставки для полноценного функционирования торговой деятельности компании текущая работа магазинов/студий в режиме «за закрытыми дверями» пролонгируется до 31 августа. Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме, — говорится в сообщении.