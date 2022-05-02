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1 час назад

IKEA продлила приостановку работы

"Время Н" РИАиещё 4

В компании заверили, что они не собираются покидать Россию.

IКЕА сделала новое заявление о работе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Магазины IKEA продлили временное закрытие магазинов. Об этом говорится в группе «ИКЕА Профсоюз Тихвин».

Данная мера введена из-за проблем с логистикой. При этом рабочие места сохранят, а заработную плату будут выплачивать согласно трудовому договору.

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В связи с невозможностью в ближайшее время наладить бесперебойные поставки для полноценного функционирования торговой деятельности компании текущая работа магазинов/студий в режиме «за закрытыми дверями» пролонгируется до 31 августа. Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, магазины IKEA приостановили работу в России с 4 марта. Данное ограничение коснулось 15 000 сотрудников компании.

Компании,Ikea,
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