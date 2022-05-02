Более 66% японских компаний страдают из-за санкций против РФ

Около 66 процентов японских компаний столкнулись со сложностями на фоне санкций против России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра Teikoku Databank.

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Так, 50,4 процента респондентов сообщили, что испытывают сложности с приобретением необходимых объемов материалов. При этом 66,3 процента рассказали, что чувствуют увеличение цен, в том числе на топливо.

Некоторые опрошенные также отметили, что планируют переложить повышение цен на сырье на стоимость конечных продуктов. Такой вариант выбрали 46,9 процента представителей компаний. Еще 20,4 процента ответили, что находятся в поисках альтернативных вариантов решения проблемы, передает РИА Новости.