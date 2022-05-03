Avolon потерял $300 млн из-за отказа России возвращать самолеты

Ирландская компания Avolon, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, потеряла $304 млн в результате отказа российских авиалиний возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете фирмы за первый квартал текущего года.

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"В течение квартала Avolon признала обесценение в размере $304 млн из-за потерь в России после списания балансовой стоимости 10 находящихся в собственности самолетов до нуля", - сказано в документе.

Согласно источникам британской газеты The Daily Telegraph, компания рассчитывает получить страховые выплаты в результате финансовых потерь.

Ранее английская пресса сообщила, что страховой рынок Lloyd's of London готовится в судебном порядке оспорить требования ряда собственников самолетов, взятых в лизинг российскими компаниями, о возмещении им убытков в связи с потерей транспортных средств в результате событий на Украине. Отмечалось, что международные лизингодатели добиваются возвращения из России около 500 самолетов общей стоимостью почти $10 млрд. Переговоры между страховщиками и лизингодателями идут непросто и могут продолжаться еще несколько лет, указала The Daily Telegraph.

В связи с ситуацией на Украине 26 февраля Евросоюз в рамках антироссийских санкций запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. Российские власти на этом фоне предприняли ряд действий, в том числе разрешили отечественным перевозчикам продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.