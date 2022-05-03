Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Avolon потерял более $300 млн из-за отказа России возвращать самолеты

ТАСС

Ирландская компания Avolon, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, потеряла $304 млн в результате отказа российских авиалиний возвращать эксплуатируемые самолеты из-за санкций западных государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете фирмы за первый квартал текущего года.

Avolon потерял $300 млн из-за отказа России возвращать самолеты
Фото: ReutersReuters

"В течение квартала Avolon признала обесценение в размере $304 млн из-за потерь в России после списания балансовой стоимости 10 находящихся в собственности самолетов до нуля", - сказано в документе.

Согласно источникам британской газеты The Daily Telegraph, компания рассчитывает получить страховые выплаты в результате финансовых потерь.

Ранее английская пресса сообщила, что страховой рынок Lloyd's of London готовится в судебном порядке оспорить требования ряда собственников самолетов, взятых в лизинг российскими компаниями, о возмещении им убытков в связи с потерей транспортных средств в результате событий на Украине. Отмечалось, что международные лизингодатели добиваются возвращения из России около 500 самолетов общей стоимостью почти $10 млрд. Переговоры между страховщиками и лизингодателями идут непросто и могут продолжаться еще несколько лет, указала The Daily Telegraph.

В связи с ситуацией на Украине 26 февраля Евросоюз в рамках антироссийских санкций запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. Российские власти на этом фоне предприняли ряд действий, в том числе разрешили отечественным перевозчикам продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

Компании,Владимир Путин,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители