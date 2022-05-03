Газовая компания Gastrade объявила о разрешении на вторую установку СПГ во Фракии

АФИНЫ, 3 мая. /ТАСС/. Регулирующий орган Греции в области энергетики (RAE) дал разрешение греческой газовой компании Gastrade на строительство второй плавучей установки для хранения и регазификации (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) сжиженного природного газа (СПГ) в греческой области Фракия. Об этом объявил во вторник вице-президент и директор Gastrade группы компаний Kopelouzos Костис Сифнеос на церемонии запуска строительства плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в портовом городе Александруполис (область Фракия).

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"Мы получили лицензию от RAE на строительство второй установки FSRU во Фракии", - сказал Сифнеос, отметив важность реализации проектов таких плавучих регазификационных установок с хранилищами не только для Греции, но и для всей Юго-Восточной Европы. Они будут связаны газопроводами с Болгарией, Сербией и Северной Македонией. "Александруполис - это вход, а Болгария - связующее звено в цепочке поставок, данный проект открывает дорогу для поставок газа в Сербию, Румынию, а теперь со вторым FSRU, о котором мы сообщаем здесь и который получил в минувший четверг лицензию от RAE, - в Молдавию и на Украину".

"Александруполис является местом, жаждущим прогресса и инвестиций, и своими проектами, которые мы запускаем сегодня и в будущем, мы способствуем созданию в регионе настоящего регионального энергетического хаба, который будет укреплять экономику, безопасность и сотрудничество", сказал вице-президент Gastrade.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил во вторник о начале сооружения плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в греческом портовом городе Александруполис. На церемонии запуска строительства терминала, которая транслировалась греческим телеканалом ERT1, присутствовали также председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирил Петков, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски, министры энергетики четырех стран, посол США в Афинах Джеффри Пайетт, представители администрации города.

Терминал с сетью газопроводов

Терминал в Александруполисе будет состоять из плавучей регазификационной установки с емкостью хранения 155-170 тыс. кубометров СПГ и максимальной мощностью регазификации в 22,7 млн кубометров в сутки, а также системы трубопроводов общей протяженностью 28 км (24 км подводной части и 4 км сухопутной). Европейский союз называет данный проект представляющим общий интерес для ЕС (Project of Common Interest, PCI) и приоритетным, считая, что он будет способствовать усилению безопасности поставок природного газа, диверсификации источников и маршрутов снабжения энергоносителями, развитию конкуренции в энергетике Греции и всего региона Юго-Восточной Европы, а также созданию тут газового распределительного узла. Согласно графику работ, плавучий терминал в Александруполисе должен начать функционировать к концу 2023 года, его мощность составит 5,5 млрд кубометров природного газа в год. Стоимость инвестиций в проект оценивается в €370 млн.