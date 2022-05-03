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44 минуты назад

«Газпром» впервые за месяц забронировал мощности «Ямала — Европы»

Секрет Фирмы

На ночь 3 мая «Газпром» заказал прокачку газа в Германию через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа», следует из данных GSA Platform. ТАСС обратил внимание на то, что этот заказ произошёл впервые почти за месяц. На аукционе предлагалось 3,7 млн кубометров в час. При этом с 21:00 мск 2 мая до 07:00 мск 3 мая востребованными оказались 48,4% мощностей.

«Газпром» впервые за месяц забронировал мощности «Ямала — Европы»
Фото: газпромгазпром

После 07:00 мск приостановился реверсный поток газа из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов». Он был около 1,27 млн кубометров в час. Это может быть связано с тем, что заявки на транспортировку газа в направлении Германии превышают их число в Польшу.

Ожидается, что поставки газа продолжатся как в прямом, так и в реверсном направлении.

28 апреля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Польша после приостановки прямых поставок газа из России всё равно продолжила покупать российское топливо. Однако теперь сырьё идёт в страну реверсом из Германии. Всего Варшава покупает около 30 млн кубометров в сутки.

В Институте энергетики и финансов (ИЭФ) рассказали «Секрету», что такая схема приведёт к подорожанию сырья на 10–15%.

26 апреля власти Польши объявили, что не будут выполнять требования Москвы и оплачивать газ по рублёвой схеме. В ответ на это «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа польской PGNiG.

Компании,Сергей Куприянов,Газпром,
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