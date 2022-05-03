Финский железнодорожный оператор уходит из России

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group начал продажу своих российских активов. Кроме того, расторгаются контракты на перевозку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Началось расторжение контрактов в рамках плана, и движение будет полностью прекращено не позднее конца год», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что VR стремится как можно быстрее закрыть трафик. Сегодня, 3 мая, уже начался процесс расторжения контрактов с клиентами.

Часть трафика все же продолжится на условиях расторжения до конца 2022 года. Сразу после полного окончания перевозок будут расторгнуты контракты с «Российскими железными дорогами» (РЖД).

«VR также продаст свои ассоциированные компании и дочерние предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками в России», - заявила пресс-служба.