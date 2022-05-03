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1 час назад

В "Тинькофф банке" прокомментировали слова Олега Тинькова о юридических правах на бренд

ТАССиещё 1

"Тинькофф банку" принадлежат все юридические права на бренд "Тинькофф". Так в пресс-службе банка прокомментировали ТАСС слова Олега Тинькова о его намерении забрать бренд из России.

В "Тинькофф банке" ответили на слова Тинькова о правах на бренд
Фото: ТАССТАСС

"Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку", - сообщили в пресс-службе.

Ранее бизнесмен написал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что забирает из страны брэнды Tinkoff и La Datcha, отметив, что они принадлежат его семье.

На прошлой неделе пресс-служба "Тинькофф" сообщила, что семейные трасты, связанные с основателем TCS Group Holding Plc, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании. Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ. Основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков тогда сказал, что горд, что вместе со своей командой "построил с нуля лучший банк в стране" и добавил, что сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей.

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Как стало известно 22 апреля, "Тинькофф" в 2022 году проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. "Тинькофф", как пояснялось в сообщении кредитной организации, уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда, а компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным.

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