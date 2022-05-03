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1 час назад

В Австрии заявили об опасности эмбарго на российскую нефть

Илья Родин

Генеральный секретарь союза промышленников Австрии (IV) Кристоф Ноймайер заявил, что опасно вводить эмбарго на поставки российской нефти. Это приведет к дальнейшему повышению цен на энергоносители, которые и без того достигли рекордных значений. Об этом пишет РИА «Новости».

В Австрии заявили об опасности эмбарго на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», - сообщил Ноймайер.

Промышленник отметил, что возможно найти замену нефти и углю, в особенности, в среднесрочной перспективе. Но следующие санкции приведут к повышению цен на эти «необходимые энергоносители».

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С газом, подчеркнул он, ситуация более тяжелая. Заменить газ как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе не удастся. Поэтому полное прекращение поставок голубого топлива приведет к «катастрофическим последствиям» для экономики и энергоснабжения Австрии.

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