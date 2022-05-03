В Австрии заявили об опасности эмбарго на российскую нефть

Генеральный секретарь союза промышленников Австрии (IV) Кристоф Ноймайер заявил, что опасно вводить эмбарго на поставки российской нефти. Это приведет к дальнейшему повышению цен на энергоносители, которые и без того достигли рекордных значений. Об этом пишет РИА «Новости».
«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», - сообщил Ноймайер.
Промышленник отметил, что возможно найти замену нефти и углю, в особенности, в среднесрочной перспективе. Но следующие санкции приведут к повышению цен на эти «необходимые энергоносители».
С газом, подчеркнул он, ситуация более тяжелая. Заменить газ как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе не удастся. Поэтому полное прекращение поставок голубого топлива приведет к «катастрофическим последствиям» для экономики и энергоснабжения Австрии.