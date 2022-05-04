WSJ: Маск планирует сделать Twitter публичной компанией

Илон Маск сообщил потенциальным инвесторам, что планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO), чтобы вернуть Twitter на публичные рынки, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

25 апреля Маск купил Twitter за $44 млрд. Акции компании после этого выросли примерно на 6%. Rеuters сообщал, что Маск в случае срыва сделки по покупке Twitter по его вине заплатит $1 млрд неустойки. Аналогичный размер неустойки полагается бизнесмену в случае срыва сделки со стороны Twitter.

Twitter станет частной компанией, если предложение Илона Маска будет одобрено. Этот шаг позволит Маску внести изменения в сайт. Как пишет WSJ, Маск панирует сделать Twitter публичной компанией в течение трех лет после выкупа.