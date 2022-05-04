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1 час назад

WSJ: Маск планирует сделать Twitter публичной компанией

Газета.Ruиещё 5

Илон Маск сообщил потенциальным инвесторам, что планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO), чтобы вернуть Twitter на публичные рынки, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

WSJ: Маск планирует сделать Twitter публичной компанией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

25 апреля Маск купил Twitter за $44 млрд. Акции компании после этого выросли примерно на 6%. Rеuters сообщал, что Маск в случае срыва сделки по покупке Twitter по его вине заплатит $1 млрд неустойки. Аналогичный размер неустойки полагается бизнесмену в случае срыва сделки со стороны Twitter.

Twitter станет частной компанией, если предложение Илона Маска будет одобрено. Этот шаг позволит Маску внести изменения в сайт. Как пишет WSJ, Маск панирует сделать Twitter публичной компанией в течение трех лет после выкупа.

Ранее Bloomberg сообщал, что Маск планирует сократить рабочие места в Twitter ради прибыльности компании

Компании,Илон Маск,
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