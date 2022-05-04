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1 час назад

В Еврокомиссии захотели отключить МКБ и Россельхозбанк от SWIFT

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в шестом пакете санкций против России, пишут СМИ.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что ЕК «намерена предложить отключение российских банков МКБ и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT», передает РИА «Новости».

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

Кроме того, по данным издания, новый пакет санкций затронет Сбербанк.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

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