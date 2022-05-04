Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в шестом пакете санкций против России, пишут СМИ.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что ЕК «намерена предложить отключение российских банков МКБ и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT», передает РИА «Новости».

Кроме того, по данным издания, новый пакет санкций затронет Сбербанк.