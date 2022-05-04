Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

К «Открытию» присоединился банк «Росгосстраха»

Секрет Фирмыиещё 2

Банк «Открытие» завершил процесс присоединения Росгосстрах банка (РГС-банк), основанного страховой компанией «Росгосстрах». Информационные системы организаций будут полностью объединены до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе «Открытия». Там уточнили, что развитие автобизнеса в группе продолжится под названием «Открытие Авто». Впервые об объединении банков заговорили ещё в 2016 году.

К «Открытию» присоединился банк «Росгосстраха»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Направление «Открытие Авто» возглавит Марина Дембицкая, которая до этого была директором по развитию розничного бизнеса РГС-банка.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что автобизнес — одно из ключевых направлений работы банковской группы. Кредитная организация и будет развивать и масштабировать эту часть бизнеса. По его словам, финансовые и технологические возможности «Открытия» позволят вывести автокредитование на новый уровень.

В пресс-службе финансовой организации отметили, что РГС-банк в последние 3 года входил в топ-3 банков России по выдачам автокредитов, а также занимал лидирующие позиции в сегменте продаж кредитов на автомобили с пробегом.

«Все обязательства и требования по заключённым ранее клиентским договорам с РГС-банком сохраняют силу. Договоры продолжат действовать в полном объёме на установленных в них условиях и не потребуют перезаключения», — заверили в «Открытии».

В 2016 году основатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров начал переговоры о передаче контроля над компанией «Открытию холдинг» с последующим объединением активов.

29 апреля 2022 году стало известно, что ВТБ планирует присоединить два государственных банка — «Открытие» и РНКБ. По данным СМИ, глава ВТБ Андрей Костин обратился с такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Как отмечали эксперты, консолидация позволит оптимизировать расходы по стабилизации банковского сектора, однако грозит увольнением тысяч сотрудников.

Компании,Марина Дембицкая,Михаил Мишустин,Данил Хачатуров,Андрей Костин,Михаил Задорнов,Банк РНКБ,Росгосстрах Банк,ФК Открытие,Росгосстрах,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители