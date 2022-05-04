К «Открытию» присоединился банк «Росгосстраха»

Банк «Открытие» завершил процесс присоединения Росгосстрах банка (РГС-банк), основанного страховой компанией «Росгосстрах». Информационные системы организаций будут полностью объединены до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе «Открытия». Там уточнили, что развитие автобизнеса в группе продолжится под названием «Открытие Авто». Впервые об объединении банков заговорили ещё в 2016 году.

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Направление «Открытие Авто» возглавит Марина Дембицкая, которая до этого была директором по развитию розничного бизнеса РГС-банка.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что автобизнес — одно из ключевых направлений работы банковской группы. Кредитная организация и будет развивать и масштабировать эту часть бизнеса. По его словам, финансовые и технологические возможности «Открытия» позволят вывести автокредитование на новый уровень.

В пресс-службе финансовой организации отметили, что РГС-банк в последние 3 года входил в топ-3 банков России по выдачам автокредитов, а также занимал лидирующие позиции в сегменте продаж кредитов на автомобили с пробегом.

«Все обязательства и требования по заключённым ранее клиентским договорам с РГС-банком сохраняют силу. Договоры продолжат действовать в полном объёме на установленных в них условиях и не потребуют перезаключения», — заверили в «Открытии».

В 2016 году основатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров начал переговоры о передаче контроля над компанией «Открытию холдинг» с последующим объединением активов.