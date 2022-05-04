ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными до 9,9%

ВТБ понизил минимальную ставку по кредитам наличными на 3 п. п., до 9,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кредитной организации.

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Напомним, что ВТБ на прошлой неделе также понизил ставки по ипотеке - на 3 п. п., минимальная ставка составила 13,9%.

«С 4 мая ВТБ снижает минимальную ставку по кредитам наличными на 3 п. п., до 9,9% годовых. За последний месяц это уже третье улучшение условий по потребительским кредитам для заемщиков банка», - указано в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что ВТБ расширил географию предоставления сервиса по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Получить КЭП без посещения Федеральной налоговой службы теперь можно в более чем 85 отделениях банка в 35 городах России.

Как писал «Коммерсант», ВТБ могут объединить в общую группу с «Открытием» и РНКБ. Отмечалось, что соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину направил глава ВТБ Андрей Костин.