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1 час назад

СМИ: ЕС задумал отключить от SWIFT еще два российских банка

Лера Букина

Еврокомиссия намерена предложить отключение Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

ЕС задумал отключить от SWIFT еще два российских банка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, мера будет включена в шестой пакет санкций.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета санкций обсуждается дальнейшее расширение черного списка ЕС, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков и возможное частичное эмбарго на поставки нефти из России, которое может быть введено только в отложенном режиме - не ранее, чем с начала 2023 года.

В начале марта Евросоюз сообщил об отключении от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, банков «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США (в частности, Альфа-банк).

Система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

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