«Газпром» обнаружил реверс в оставшуюся без газа из России Польшу

«Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — сообщил Куприянов, добавив, что газ используют в том числе для закачки в польские подземные хранилища.