Европейские банки потеряли миллиарды из-за санкций против РФ

Крупные Европейские банки потеряли миллиарды из-за санкций против России, среди них — «ЮниКредит». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Во главе с Италией ЮниКредит СпА, отрасль [банковский сектор] увеличила количество наличных денег, отложенных для покрытия сомнительных кредитов, больше всего за год. Наряду с торговыми потерями, списаниями и расходами на выезд из страны, европейские кредиторы до сих пор отмечали удар в размере около 7 миллиардов долларов — с потенциалом для большего», — пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Французский банк уже дал согласие на продажу своего подразделения ПАО «Росбанк» инвестиционной фирме Владимира Потанина, (один из богатейших людей в России) получив за него примерно три миллиарда евро.

«После многих лет получения выгоды от быстрого роста в России европейские банки теперь задаются вопросом, стоит ли по-прежнему вести бизнес в самой санкционированной стране мира», — отмечается в агентстве.

«UniCredit» и австрийский «Райффайзен», в настоящее время из-за решения выйти из России рассматривают возможные варианты, чтобы понести меньше потерь. «Райффайзен» заявил, что у него появились клиенты готовые купить его бизнес в РФ.