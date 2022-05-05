ЛУКОЙЛ объявил об уходе с Лондонской биржи

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ сообщила о прекращении листинга депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE) и других иностранных биржах. Об этом сообщила пресс-служба компании. С 27 апреля в России вступил в силу закон, который запрещает обращение и листинг депозитарных расписок российских эмитентов за рубежом. Исключения коснутся компаний, которым правительство разрешит сохранить размещение бумаг.

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3 марта на фоне спецоперации России на Украине Лондонская биржа остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределённый срок. Меры затронули компании, зарегистрированные не только в России, но и в Британии и на Кипре. В том числе они коснулись En+ и TCS Group (владелец Тинькофф-банка). Всего в стоп-лист вошли 27 организаций. Торги бумаг большинства российских компаний были приостановлены и на американских биржах NYSE и NASDAQ.