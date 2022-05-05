Российские бизнесмены начали избавляться от торговых центров

Владельцы торговых центров начали продавать свои объекты, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова.

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Он отметил, что порядка 100 объектов появилось на рынке, что в 2-3 раза превышает показатель прошлого года. Речь идет о торговых центрах площадью в 10–50 тысяч квадратных метров.

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Предлагаемые объекты находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, а также других городах-миллионниках. При этом знаковые торговые центры столицы на продажу пока не были выставлены.

"Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% – к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды – это около 30–40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился", – рассказал он.

Шакиров отметил и сокращение суммы арендной платы, которая зависит от оборота магазинов, в контрактах фиксируется процент от реализации. В настоящее время арендаторы, которые временно приостановили свою деятельность, платят фиксированную сумму.

По словам эксперта, трафик и арендные платежи снизились, так как значимая часть сетей в торговых центрах не работает.

В Минпромторге РФ также отметили сокращение трафика в ТЦ, при этом падение их выручки не носит критический характер, а компании, приостановившие деятельность, ведут переговоры с арендодателями.

О снижении трафика торговых центров в Москве на 10% сообщил гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых. По его мнению, покупатели объектов в настоящее время рассматривают негативную вероятность развития событий и предлагают наиболее низкую стоимость из возможных. При этом снижения ставок аренды зафиксировано не было.

Как сообщила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, иностранные бренды не торопятся расторгать договоры аренды с ТЦ, а возобновление их работы в России можно ожидать осенью 2022 года.

В РСПП предложили привлекать бренды из дружественных стран, развивать сети российских производителей и стимулировать спроса потребителей за счет господдержки населения в качестве компенсации ситуации с торговыми центрами.

Ранее сообщилось, что параллельный импорт вернет в Россию 200 ушедших брендов. Минпромторг подготовил список товаров, которые будут доставлять в страну подобным способом.