Во Львове предложили национализировать принадлежащий россиянам «ЛАЗ»

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый предложил национализировать принадлежащие россиянам здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода «ЛАЗ», чтобы построить там индустриальный парк. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Autoconsulting.

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По его мнению, на основе завода можно построить муниципальный индустриальный парк. Такая большая территория может стать базовой локацией для производства электромобилей.

«Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, вынужденные искать себе новый дом. Ждем решения правительства», — сказал Андрей Садовый.

Напомним, Львовский автобусный завод существовал с 1945 года. С 90-х годов принадлежит российским владельцам. До 2014 года завод производил автобусы, после чего был остановлен. В настоящее время там не производится никакой продукции.