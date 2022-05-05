ФНС создаст тайный реестр подсанкционных компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаст закрытый список юридических лиц, которые попали или могут попасть под санкции. Информацию о таких компаниях уберут из свободного доступа в онлайн-реестрах. Таким образом правительство планирует нивелировать последствия западных ограничений, которые уже оказали влияние на работу и развитие многих предприятий.

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Согласно проекту постановления правительства, ФНС будет вести учёт подсанкционных компаний самостоятельно, скрыв их данные в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (Ресурс БФО). Одобрять кандидатуры для внесения в реестр будет Министерство финансов в течение 30 дней после получения заявки. Исключать компании из списка будут по тем же правилам.

Попасть в тайный список могут компании, которые сами оказались под санкциями или находятся под руководством человека, на которого эти санкции наложили. Также в реестр могут внести организации, которым угрожает попадание в санкционный список.

Сокрытие данных подсанкционных компаний существовало в России и раньше, теперь же появится единый механизм ограничения к ним доступа. Сейчас о блокировке информации могут попросить, в частности, предприятия из Крыма, а также банки, работающие с гособоронзаказом.

Представитель Минфина пояснил «Ведомостям», что эти меры помогут не только сгладить уже введённые санкции, но и предотвратить новые. По его словам, проект исключает «возможность безосновательного ограничения раскрытия».