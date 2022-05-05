«Не из-за курса рубля»: почему подешевели смартфоны

Эльдар Муртазин в эфире НСН подтвердил, что цены на смартфоны начали снижаться. По его словам, дело не в курсе рубля - торговые сети теряют прибыль из-за низкого спроса, а также ожидают новых поставок к лету.
Торговые сети вынуждены снижать цены на смартфоны из-за значительного снижения спроса, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее экономист Николай Переславский заявил, что цены на смартфоны в России начали снижаться из-за укрепления рубля. По его словам, это же касается автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, а также некоторых лекарственных средств, комплектующих для компьютеров.
«К сожалению, это выводы, которые лежат на поверхности, они не являются правдой. Цены на смартфоны в начале марта поднялись на 70-100%, почти двукратный рост был. Снижение цен сегодня связано с низкой покупательной способностью и с отсутствующим спросом – для розницы важно продавать смартфоны, чтобы поддерживать возможность платить аренду, налоги, зарплату. Сегодня снижение цен напрямую зависит от торговой сети, от региона, но в целом спрос год к году упал на 50% в штучном выражении. Розница не способна поддерживать себя в том же объеме, что раньше, снижение цен – вынужденная мера, на которую они идут. К курсу рубля это не имеет никакого отношения, потому что поставок на данный момент нет», - объяснил Муртазин.
По его словам, на данный момент проблема с поставками техники в Россию всё еще не решена, но эксперты прогнозируют пополнение запасов к лету.
«На данный момент никаких поставок практически нет – все, что ввозится в страну, это мизерное количество по достаточно высоким ценам. Соответственно, в отсутствии импорта курс рубля ни на что не влияет. Учитывая, что на 100% электроника импортная, на что ее можно заменить? Ждем, когда начнет работать параллельный импорт, либо, когда компании сами начнут поставки. Есть надежда, что во второй половине мая или начале июня это случится. Сейчас рынок живет на тех запасах, что были на конец февраля», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Россияне не останутся без смартфонов, несмотря на их нынешний дефицит, однако рискуют лишиться продукции Apple и Samsung, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.