Российские бизнесмены начали избавляться от ТЦ

Российские собственники торговых центров начали активно выставлять на продажу данные объекты. Об этом заявил «Известиям» глава Союза ТЦ Булат Шакиров.
Так, в апреле число предложений купить такие объекты увеличилось в два-три раза по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным издания, покупателям представили около сотни объектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Речь идет о торговых центрах площадью от 10 до 50 тысяч квадратных метров.
Шакиров обратил внимание на сокращение трафика в торговых центрах на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому.
«Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30–40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился. Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы. Обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота, то есть в контрактах фиксируют процент от реализации. Сейчас же партнеры работают по другой схеме — арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму», — подчеркнул он.
Шакиров отметил, что из-за остановки части сетей в объектах трафик и арендные платежи резко сократились.
Порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России. Согласно подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ретейл пришлось 160 компаний. Среди них — Nike, Adidas, Zara, Ikea, Lego, Apple, Samsung, LG.