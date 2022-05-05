Российские бизнесмены начали избавляться от ТЦ

«Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30–40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился. Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы. Обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота, то есть в контрактах фиксируют процент от реализации. Сейчас же партнеры работают по другой схеме — арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму», — подчеркнул он.