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1 час назад

"Газпром" задействует мощности "Северного потока - 2" для развития газоснабжения регионов

ТАССиещё 12

"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в холдинге. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой.

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток - 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - сказали в компании.

Конкурент «Газпрома» подсчитал потери после ухода из России

При этом в том случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию "Северного потока - 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой.

"Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток - 2" возможно будет не ранее 2028 года", - подчеркнули в "Газпроме".

Компании,Видео,Газпром,
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