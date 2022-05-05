"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в холдинге. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой.
"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток - 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - сказали в компании.
При этом в том случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию "Северного потока - 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой.
"Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток - 2" возможно будет не ранее 2028 года", - подчеркнули в "Газпроме".