"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в холдинге. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой.