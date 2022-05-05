Mondi продаст крупнейшего производителя бумаги в России

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди СЛПК», входит в состав группы Mondi), которое является одним из крупнейших производителей бумаги в России, решили продать. Об этом сообщается на сайте группы Mondi.
«С момента публичного заявления от 10 марта 2022 года совет директоров группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России, и, учитывая свои корпоративные ценности и ответственность перед акционерами, принял решение о продаже российских активов», — отметили в компании.
В пресс-службе добавили, что процесс продажи активов будет сложным, так как политическая и правовая среда постоянно меняются. Поэтому каких-то конкретных сроков по завершению сделки сейчас нет.
В Mondi указали, что на 31 декабря 2021 года стоимость всех российских активов компании составляет €687 млн.
Несмотря на то, что российское предприятие справлялось со сложностями в поставках, возможные перебои в производстве и постоянно меняющаяся ситуация не дают продолжить работу. Все масштабные капиталовложения Mondi в России были приостановлены, заключили в группе.
24 апреля экономист Алексей Елсуков рассказал, что в России могут начать производить каменную туалетную, офисную и книжную бумагу. По словам Елсукова, каменную бумагу уже производят в Японии, наработки для этого производства есть у Узбекистана и Турции. Такую бумагу не нужно отбеливать, она более прочная к повреждениям, в том числе к влаге.