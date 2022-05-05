Mondi продаст крупнейшего производителя бумаги в России

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди СЛПК», входит в состав группы Mondi), которое является одним из крупнейших производителей бумаги в России, решили продать. Об этом сообщается на сайте группы Mondi.

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«С момента публичного заявления от 10 марта 2022 года совет директоров группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России, и, учитывая свои корпоративные ценности и ответственность перед акционерами, принял решение о продаже российских активов», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что процесс продажи активов будет сложным, так как политическая и правовая среда постоянно меняются. Поэтому каких-то конкретных сроков по завершению сделки сейчас нет.

В Mondi указали, что на 31 декабря 2021 года стоимость всех российских активов компании составляет €687 млн.

Несмотря на то, что российское предприятие справлялось со сложностями в поставках, возможные перебои в производстве и постоянно меняющаяся ситуация не дают продолжить работу. Все масштабные капиталовложения Mondi в России были приостановлены, заключили в группе.