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1 час назад

Производитель кофе Paulig продал свой бизнес в РФ

BFM.RUиещё 7

Финская компания по производству кофе Paulig продала свой бизнес в России. У местного юрлица Paulig 4 мая сменился учредитель: 100% «Паулиг Рус» получил топ-менеджер компании-конкурента Milagro, гражданин Индии Викас Сои. О завершении сделки по продаже российских активов Paulig сообщила на своем сайте.

Производитель кофе Paulig продал свой бизнес в РФ
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, Сои стал владельцем завода по обжарке кофе в Твери.

При этом бренды и рецепты Paulig не включены в сделку. В ближайшие месяцы Paulig выведут с российского рынка, однако на переходный период уйдет не более трех месяцев, финский производитель продолжит поставки владельцу актива зеленого кофе. Стоимость сделки не сообщается.

Компании,
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