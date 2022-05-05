Производитель кофе Paulig продал свой бизнес в РФ

Финская компания по производству кофе Paulig продала свой бизнес в России. У местного юрлица Paulig 4 мая сменился учредитель: 100% «Паулиг Рус» получил топ-менеджер компании-конкурента Milagro, гражданин Индии Викас Сои. О завершении сделки по продаже российских активов Paulig сообщила на своем сайте.

При этом бренды и рецепты Paulig не включены в сделку. В ближайшие месяцы Paulig выведут с российского рынка, однако на переходный период уйдет не более трех месяцев, финский производитель продолжит поставки владельцу актива зеленого кофе. Стоимость сделки не сообщается.