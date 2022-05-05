Российские Esquire и Cosmopolitan сменят названия

Российские издания Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health после отзыва лицензий продолжат работать под новыми названиями. Об этом рассказала изданию Peopletalk генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина.
10 марта американский конгломерат Hearst отозвал лицензии у изданий холдинга.
По словам Весниной, Independent Media владеет 10 мультимедийными брендами, это число планируется сохранить.
«Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений», - сказала гендиректор IM.
Издания Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате, перезапуск локальных версий бывших брендов Hearst будет осуществляться поэтапно.
«Отзыв лицензии в нашем случае означает обязательную смену названия брендов Hearst, что мы постепенно и реализовываем», - отметила Наталья Веснина.
По ее словам, основной состав редакций изданий, включая главных редакторов, останется неизменным. Также неизменной останется технологическая платформа холдинга. Гендиректор IM также отметила, что сложившиеся обстоятельства - это отличный шанс для компании развиваться самостоятельно.