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1 час назад

Российские Esquire и Cosmopolitan сменят названия

Вероника Полынина

Российские издания Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health после отзыва лицензий продолжат работать под новыми названиями. Об этом рассказала изданию Peopletalk генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина.

Российские Esquire и Cosmopolitan сменят названия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 марта американский конгломерат Hearst отозвал лицензии у изданий холдинга.

По словам Весниной, Independent Media владеет 10 мультимедийными брендами, это число планируется сохранить.

«Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений», - сказала гендиректор IM.

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Издания Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате, перезапуск локальных версий бывших брендов Hearst будет осуществляться поэтапно.

«Отзыв лицензии в нашем случае означает обязательную смену названия брендов Hearst, что мы постепенно и реализовываем», - отметила Наталья Веснина.

По ее словам, основной состав редакций изданий, включая главных редакторов, останется неизменным. Также неизменной останется технологическая платформа холдинга. Гендиректор IM также отметила, что сложившиеся обстоятельства - это отличный шанс для компании развиваться самостоятельно.

Компании,
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