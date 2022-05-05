Shell озвучила убытки после ухода из России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell отчиталась о потерях в размере 4,24 млрд долларов после выхода из российских проектов, сообщает ТАСС.
Отказ от проектов в России и поставок связанного с РФ топлива привели к признанию расходов до налогообложения в размере 4,235 млрд долларов, после уплаты налогов - 3,894 млрд долларов в консолидированном отчете о прибылях и убытках за первый квартал 2022 года.
В опубликованном компанией отчете сообщается, что после выхода Shell из проекта «Сахалин-2» зафиксирован убыток в 1,614 млрд долларов. Еще 1,126 млрд долларов компания лишилась в результате инвестиций в газопровод «Северный поток – 2». Совокупное обесценивание от совместных проектов с «Газпром нефтью» составило 386 млн долларов.
В конце февраля Shell объявила о выходе из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум», прекращении участия в проекте «Северный поток - 2» и спотовых закупках нефти из России, а также отказе от участия во всех российских углеводородных проектах. Сейчас Shell работает над поэтапным отказом от своих АЗС и производства смазочных материалов в России.