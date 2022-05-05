В Крым зашел первый системный российский банк

Российский Промсвязьбанк открыл в Симферополе свой офис, сказано в обращении кредитной компании. Это первый российский системный банк в Республике Крым, то есть банк, влияющий на устойчивость банковской системы страны. Информацию подтвердил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В рамках рабочей встречи с делегацией ПАО „Промсвязьбанк“ во главе с председателем банка Петром Михайловичем Фрадковым подписали соглашение о сотрудничестве между ПСБ и Советом министров Республики Крым», — написал Аксенов в своем telegram-канале.

По заявлению председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сейчас на рассмотрении в учреждении находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей. Он также заявил, что в Крыму темпы роста рынка ипотечного кредитования в 1,5 выше темпов по России, что создает «значительный потенциал» для работы.