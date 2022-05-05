Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

"Ъ": крупные пивоваренные заводы России вынуждены останавливать работу из-за DDoS-атак

Газета.Ru

Крупные пивоваренные заводы России вынуждены останавливать производства из-за сбоев в работе ЕГАИС, вызванных DDoS-атаками. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Пивоваренные заводы России останавливают работу из-за DDoS-атак
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным издания, с вынужденной остановкой производства столкнулись Московская пивоваренная компания (МПК; пиво «Хамовники», «Трехгорное» и др.), а также еще несколько пивоваренных заводов. Отмечается, что о сбоях в работе ЕГАИС стало известно 3 мая, а на следующий день пользователи системы жаловались на задержки или невозможность фиксации накладных. Ответственность за DDoS-атаки взяли на себя украинские хакеры, уточнили в газете.

4 мая оператор ЕГАИС заявил, что атаки прекратились, но в системе могут быть задержки, «пока не обработаются все заявки, которые зависли с середины вчерашнего дня».

Что такое DDoS-атака и как от нее защититься

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что специалисты ИБ-компании StormWall предупреждали о готовящихся DDoS-атаках на российские компании во время майских праздников. Отмечалось, что они могут быть направлены на банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов и бронирования отелей.

Атаки продолжались два дня, со второго по четвертое мая 2022 года. Сейчас ЕГАИС работает в штатном режиме, однако атаки могут возобновиться. Отмечается, что если производители не смогут пользоваться системой несколько дней, то это может негативно повлиять на весь алкогольный рынок РФ.

Компании,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители