Пивоваренные заводы России останавливают работу из-за DDoS-атак

Крупные пивоваренные заводы России вынуждены останавливать производства из-за сбоев в работе ЕГАИС, вызванных DDoS-атаками. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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По данным издания, с вынужденной остановкой производства столкнулись Московская пивоваренная компания (МПК; пиво «Хамовники», «Трехгорное» и др.), а также еще несколько пивоваренных заводов. Отмечается, что о сбоях в работе ЕГАИС стало известно 3 мая, а на следующий день пользователи системы жаловались на задержки или невозможность фиксации накладных. Ответственность за DDoS-атаки взяли на себя украинские хакеры, уточнили в газете.

4 мая оператор ЕГАИС заявил, что атаки прекратились, но в системе могут быть задержки, «пока не обработаются все заявки, которые зависли с середины вчерашнего дня».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что специалисты ИБ-компании StormWall предупреждали о готовящихся DDoS-атаках на российские компании во время майских праздников. Отмечалось, что они могут быть направлены на банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов и бронирования отелей.