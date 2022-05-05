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25 минут назад

Shell планирует избавиться от заправок в России

Секрет Фирмы

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell решила продать свои автозаправочные станции в России. Об этом российским сотрудникам сообщили 5 мая.

Shell планирует избавиться от заправок в России
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

В офисе объяснили, что покупатель уже нашёлся, но кто им стал — не уточнялось.

Источники Forbes утверждают, что в списке потенциальных владельцев есть и ЛУКОЙЛ.

Пока сделка не завершена, стороны лишь обсуждают условия передачи прав на управление и распоряжение компанией. По договору Shell передаёт в руки нового владельца заправки вместе с персоналом. Однако с одним условием: зарплаты сотрудников сохранятся в том же объёме до конца 2022 года.

Представитель компании заявил журналистам, что главное для Shell — благополучие и финансовая безопасность работников. По словам спикера, переговоры ведутся с «независимыми заинтересованными сторонами» и в соответствии с законами стран и принятыми санкциями.

В России у Shell более 370 заправок в 28 городах. Часть из них работает под брендом по франшизе, остальные принадлежат самой компании.

Вместе с АЗС Shell хочет продать и завод по производству смазочных материалов, добавил источник Forbes. По данным издания, у предприятия есть долги.

Ранее «Секрет» писал , что Shell подсчитала убытки от ухода из России. Компании пришлось отказаться от участия в российских энергетических проектах, а также от закупок газа и нефти в РФ. Эти действия привели к потерям в $4,235 млрд за первый квартал 2022 года.

Компании,Shell,Лукойл,
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