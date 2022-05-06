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46 минут назад

В ЦБ сообщили о «замедленном» проведении платежей

Мария Иванова

Утром в пятницу, 6 мая, Центробанк объявил о «замедлении» обработки операций в сервисах своей платежной системы. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ сообщил о проблемах в работе российского аналога SWIFT
Фото: ТАССТАСС

Это, в частности, касается Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) - российского аналога SWIFT. В Банке России заявили, что замедление связано с техническими работами.

В ближайшее время часть операций может проходить медленнее, возможно, их придется повторить позднее.

«При этом все средства клиентов сохранны», - подчеркнули в ЦБ.

В соцсетях начали сообщать о проблемах с переводами, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).

«Сделал перевод по сбп в размере 500 рублей на тинькофф два часа назад. деньги списались а на тинькофф не пришли», - написал @gvadelupyan (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Перевел бабки с тинькофф, бабло зависло….» - рассказал @misha0801.

«У меня вообще не переводит», - добавила @prysvyatoy_.

В ЦБ сообщили, что с 09:38 (по Москве) все сервисы платежной системы, а также СПФС должны работать в штатном режиме.

Компании,Банк России,
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