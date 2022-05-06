«Газпром» начал безвозмездные поставки газа для Вечных огней

«Газпром межрегионгаз» начал безвозмездное газоснабжение мемориальных комплексов, указанных в реестре федерального органа исполнительной власти. Также мы продолжаем газификацию новых и ранее не подключённых к сетевому газу Вечных огней», — отметил генеральный директор компании Сергей Густов, слова которого приводятся в пресс-релизе.