Shell остановит работу заправок в России

Компания Shell в ближайшее время приостановит работу автозаправочных станций в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев в комментарии, опубликованном на сайте компании.

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Стародубцев подтвердил, что британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell в соответствии с намерениями выйти из всех проектов на российском нефтегазовом рынке ведет переговоры по продаже ООО «Шелл Нефть», которая владеет сетью АЗС Shell и заводом смазочных материалов в Торжке.

По словам гендиректора, приостановка работы будет осуществлена с целью обеспечения продажи «Шелл Нефти».

«Ключевым приоритетом для «Шелл» остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», - добавил Стародубцев.