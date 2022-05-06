Shell остановит работу заправок в России

Компания Shell в ближайшее время приостановит работу автозаправочных станций в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев в комментарии, опубликованном на сайте компании.
Стародубцев подтвердил, что британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell в соответствии с намерениями выйти из всех проектов на российском нефтегазовом рынке ведет переговоры по продаже ООО «Шелл Нефть», которая владеет сетью АЗС Shell и заводом смазочных материалов в Торжке.
По словам гендиректора, приостановка работы будет осуществлена с целью обеспечения продажи «Шелл Нефти».
«Ключевым приоритетом для «Шелл» остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», - добавил Стародубцев.
Ранее журнал Fоrbes сообщил, что потенциальный покупатель более чем на 370 АЗС в 28 городах России уже найден, однако сделку еще не закрыли. Одно из условий Shell – выплата работникам АЗС текущих зарплат до конца года. По информации издания, бизнесом компании заинтересовались несколько игроков, в том числе «Лукойл», который считается наиболее вероятным покупателем.