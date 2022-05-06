Китайские компании «тихо отказываются» от поставок в РФ

Китайские технологические компании «тихо отказываются» от ведения бизнеса с Россией под давлением американских санкций и поставщиков, пишет газета The Wall Street Journal.

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«Некоторые крупные компании без официальных объявлений сворачивают поставки в Россию, где китайские бренды лидируют на рынке многих товаров», - говорится в статье.

По информации источников WSJ, поставки в Россию приостановили производитель ПК Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и электроники Xiaomi Corp. По словам собеседников, Xiaomi не поставляет смартфоны в РФ уже несколько недель, Lenovo прекратила поставки вскоре после начала спецоперации на Украине. При этом никаких официальных заявлений на этот счет компании не делали, поскольку китайские власти не согласны с введением антироссийских санкций Западом.

По данным WSJ, в марте экспорт ноутбуков из Китая в Россию снизился более чем на 40%, смартфонов - почти на 66% и телекоммуникационного оборудования - на 98%. При этом поставки в другие страны тоже сократились из-за вспышки коронавируса и объявленного следом за ней локдауна в Шанхае – крупном промышленном центре страны.