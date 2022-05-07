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3 часа назад

Западные банки оценили убытки от ухода из России

Майк Габриелян

Зарубежные банки оценили свои убытки от ухода из России в $10 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Западные банки оценили убытки от ухода из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что западные кредитные организации готовятся к возможному сокращению деятельности в России или полному уходу из страны. Это происходи на фоне международных санкций из-за военной операции на Украине.

На этой неделе некоторые европейские финансовые организации создали резервы на миллиарды евро из-за возможных потерь.

В частности, французский Societe Generale готовится потерять на продаже бизнеса 3,1 миллиарда евро. Австрийская группа Raiffeisen Bank International зарезервировала под убытки 320 миллиона евро.

По подсчетам издания, совокупные вложения западных банков в РФ составляют $86 млрд.

Ранее стало известно, что итальянская финансовая группа UniCredit выделил €1,3 млрд, чтобы покрыть возможные убытки в РФ. Кроме того, кредитная организация предупредила о возможной потере 5,3 миллиарда евро при уходе с российского рынка

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