Западные банки оценили убытки от ухода из России

Зарубежные банки оценили свои убытки от ухода из России в $10 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что западные кредитные организации готовятся к возможному сокращению деятельности в России или полному уходу из страны. Это происходи на фоне международных санкций из-за военной операции на Украине.
На этой неделе некоторые европейские финансовые организации создали резервы на миллиарды евро из-за возможных потерь.
В частности, французский Societe Generale готовится потерять на продаже бизнеса 3,1 миллиарда евро. Австрийская группа Raiffeisen Bank International зарезервировала под убытки 320 миллиона евро.
По подсчетам издания, совокупные вложения западных банков в РФ составляют $86 млрд.
Ранее стало известно, что итальянская финансовая группа UniCredit выделил €1,3 млрд, чтобы покрыть возможные убытки в РФ. Кроме того, кредитная организация предупредила о возможной потере 5,3 миллиарда евро при уходе с российского рынка