«Газпром» направил письмо европейским покупателям

Российская госкорпорация «Газпром» разъяснила своим покупателям из Европы порядок оплаты газа в рублях без нарушения санкций. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

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В письме, направленном «Газпромом», отмечается, что в принятом четвертого мая указе подробно разъясняется процедура оплаты газа. Согласно документу, денежные средства за голубое топливо будут приниматься в иностранной валюте. Она будет обмениваться на рубли посредством счетов Национального клирингового центра.

По мнению госкорпорации, эта процедура обеспечит прозрачность, даст возможность избежать вовлечения «третьей стороны». По данным агентства, эта схема направлена на исключение попавшего под санкции ЦБ РФ.