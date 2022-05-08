Раскрыты потери западных компаний после ухода из России

Стало известно, каким западным компаниям дороже всего обошлось бегство из России. Об этом сообщает аналитический центр «Акценты».

По подсчетам экспертов, наибольшие потери понес финансовый, сырьевой и автомобильный сектор.

Так, британская компания BP потеряла $25,5 млрд, а Shell - $4,2 млрд. Это цифры только за первый квартал 2022 года.

Огромные убытки понесли компании, связанные со строительством «Северного потока – 2». Немецкая Uniper - €3,2 млрд, австрийская OMV - €2 млрд, немецкая Wintershall Dea - €1,1 млрд, французская Engie - €1 млрд.

Среди промышленников самый большой ущерб у французской Renault Group - €2,2 млрд.

Миллиардные убытки были причинены банкам. Французский Societe General потерял €3,1 млрд, итальянская группа UniCredit - €1,3 млрд. Американский банк JPMorgan Chase - около $1 млрд, а норвежский банк Nordea - более €600 млн.

Потерпели убытки и другие компании меньшего масштаба. Например, американский производитель игрушек Hasbro отчитался о потере $100 млн, а шведский поставщик садового оборудования Husqvarna - почти €12 млн.