Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты потери западных компаний после ухода из России

Майк Габриелян

Стало известно, каким западным компаниям дороже всего обошлось бегство из России. Об этом сообщает аналитический центр «Акценты».

По подсчетам экспертов, наибольшие потери понес финансовый, сырьевой и автомобильный сектор.

Так, британская компания BP потеряла $25,5 млрд, а Shell - $4,2 млрд. Это цифры только за первый квартал 2022 года.

Огромные убытки понесли компании, связанные со строительством «Северного потока – 2». Немецкая Uniper - €3,2 млрд, австрийская OMV - €2 млрд, немецкая Wintershall Dea - €1,1 млрд, французская Engie - €1 млрд.

Среди промышленников самый большой ущерб у французской Renault Group - €2,2 млрд.

Миллиардные убытки были причинены банкам. Французский Societe General потерял €3,1 млрд, итальянская группа UniCredit - €1,3 млрд. Американский банк JPMorgan Chase - около $1 млрд, а норвежский банк Nordea - более €600 млн.

Потерпели убытки и другие компании меньшего масштаба. Например, американский производитель игрушек Hasbro отчитался о потере $100 млн, а шведский поставщик садового оборудования Husqvarna - почти €12 млн.

Западные банки оценили убытки от ухода из России

Ранее аналитики предупредили, что европейские страны находятся под угрозой стагфляции — это одновременно высокие темпы инфляции и снижение темпов экономического роста.

Компании,Видео,Shell,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители