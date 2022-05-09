Стала известна позиция Германии по поводу оплаты российского газа

В Минэкономики Германии заявили, что страна оплачивает поставки российского газа в евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Ничего не меняется, есть договоры в евро, они будут выполняться», - сказал представитель министерства.

Он подчеркнул, что компании-импортеры перечисляют евро в Газпромбанк, выполняя таким образом свои обязательства по контрактам.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли.

С 1 апреля российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они должны перечислить валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, сам банк будет конвертировать валюту в рубли на Мосбирже, затем переводить рубли на счет компании, после чего она сможет расплатиться за газ уже в российской валюте.

С 27 апреля прямые поставки российского газа в Польшу и Болгарию были полностью приостановлены из-за отказа стран платить по этой схеме.