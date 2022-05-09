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2 часа назад

СМИ узнали об отъезде Майкла Калви из России

Говорит Москва

Инвестор покинул страну до начала спецоперации на Украине.

Майкл Калви покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Bloomberg, гражданин США не собирается возвращаться в Россию.

В 1994 году Майкл Калви создал фонд Baring Vostok для инвестиций в российские компании. Американца и его партнёров арестовали в Москве в 2019 году. В 2020-м Калви признали виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» и приговорили к 5,5 года заключения условно. Суд также запретил инвестору покидать Россию без разрешения властей на протяжении пяти лет, обязав отмечаться во ФСИН. В начале этого года Кассационный суд смягчил приговор, отменив запрет определённых действий.

Суд объявил приговор опальному инвестору из США Калви

Компании,Майкл Калви,ФСИН,Восточный экспресс банк,
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