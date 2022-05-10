«Веривший в Россию» инвестор из США Калви покинул страну

Майкл Калви покинул Россию до начала спецоперации на Украине, но теперь не думает возвращаться, рассказали агентству знакомые инвестора. В статье говорится, что Калви «десятилетиями верил в Россию», делал успешные ставки на технологические и потребительские компании в РФ, а также продолжал инвестировать в нее после присоединения Крыма в 2014 году.