«Веривший в Россию» инвестор из США покинул страну

Инвестор, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию и пока не собирается возвращаться, пишет Bloomberg со ссылкой на его знакомых.

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Отмечается, что бизнесмен покинул РФ до начала спецоперации на Украине, но теперь не думает возвращаться. Как отмечает агентство, Калви «десятилетиями верил в Россию», делал успешные ставки на технологические и потребительские компании в России, а также продолжал инвестировать в нее после присоединения Крыма в 2014 году.

При этом инвесторы Baring Vostok не уверены, смогут ли они вернуть свои оставшиеся средства. Bloomberg напоминает, что Россия запретила продавать российские активы после введения санкций.

Майкл Калви и еще пять человек были задержаны 15 февраля 2019 года по делу о мошенничестве. По данным следствия, фигуранты под видом сделки с акциями похитили у ПАО КБ «Восточный» около 2,5 млрд руб.