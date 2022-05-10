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54 минуты назад

«Веривший в Россию» инвестор из США покинул страну

Елена Прошина

Инвестор, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию и пока не собирается возвращаться, пишет Bloomberg со ссылкой на его знакомых.

«Веривший в Россию» инвестор из США покинул страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что бизнесмен покинул РФ до начала спецоперации на Украине, но теперь не думает возвращаться. Как отмечает агентство, Калви «десятилетиями верил в Россию», делал успешные ставки на технологические и потребительские компании в России, а также продолжал инвестировать в нее после присоединения Крыма в 2014 году.

Bloomberg: Калви не было в России к началу спецоперации на Украине

При этом инвесторы Baring Vostok не уверены, смогут ли они вернуть свои оставшиеся средства. Bloomberg напоминает, что Россия запретила продавать российские активы после введения санкций.

Майкл Калви и еще пять человек были задержаны 15 февраля 2019 года по делу о мошенничестве. По данным следствия, фигуранты под видом сделки с акциями похитили у ПАО КБ «Восточный» около 2,5 млрд руб.

20 января 2022 года российский суд отменил Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий. Бизнесмену запрещалось выходить ночью из дома, общаться со свидетелями и посещать здания «Первого коллекторского бюро» и банка «Восточный».

Компании,Майкл Калви,Восточный экспресс банк,
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